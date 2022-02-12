РИАМО - 12 фев. Специалисты комплекса городского хозяйства в текущем году продолжат масштабное благоустройство Ленинского проспекта, а также прилегающих к нему улиц. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В 2020-2021 годах были проведены мероприятия по благоустройству на участке Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД. В этом году сделаем участок от Садового кольца до Университетского проспекта. Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей», — сказал Бирюков.

Он отметил, что специалисты обновят 2 сквера — у больницы №1 им. Пирогова, который служит входом в Нескучный сад с Ленинского проспекта, и на улице Академика Петровского.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что еще один вход через исторические ворота в Нескучный сад располагается в районе дома №20 по Ленинскому проспекту. Там появится пешеходная аллея с особым рисунком мощения дорожек. Вдоль нее установят удобные скамейки для горожан, а также посадят деревья и кустарники.

Кроме того, новый сквер появятся возле дома №14 на улице Орджоникидзе. Также в сквере в честь московских энергетиков на улице Вавилова высадят деревья и кустарники. Кроме того, там обустроят дорожки, разместят скамейки с зарядками, установят уличные торшеры и энергосберегающие фонари.

Бирюков отметил, что новый облик получит бульвар на улице Академика Зелинского. Там создадут комфортные пространства для отдыха и зону для игры в шахматы. А еще будут установлены детские качели и мини-амфитеатр.

Масштабное благоустройство запланировано и на площади Академика Тамма. Специалисты установят там необычную инсталляцию — металлический стол с лавочками и стульями, который станет символом добрососедства. Освещать территорию будут подвесные шары.

В рамках благоустройства на площади перед знаменитым универмагом «Москва» появится липовая аллея с современным освещением. При этом саму площадь специалисты расширят: появятся удобные заезды для машин и увеличенная парковка, резюмировал Бирюков.