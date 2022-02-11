РИАМО - 11 фев. В Подмосковье после обрушения конструкций строящегося торгового комплекса под завалами могут находиться рабочие, сообщает пресс-служба областного главка СК РФ.

Обрушение конструкций произошло в строящемся торговом центре в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа в пятницу вечером.

Предварительно, в результате обрушения под завалами оказались рабочие. Их точное число в данный момент устанавливается.

Кроме того, на месте организован выезд группы опытных следователей и криминалистов ГСУ СК РФ по Московской области.