РИАМО - 11 фев. В городской библиотеке №6 Балашихи прошел исторический час «Петр Первый и его время» с юными читателями и воспитанниками спортивной секции по джиу-джитсу спортклуба «Сибирский барс», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Юных читателей познакомили с интересными фактами о детских и юношеских годах будущего императора, о его жизни. Также ребятам рассказали, что Петр I — основатель Российского флота и города на Неве — Санкт-Петербурга.

В январе подобное мероприятие провели сотрудники Яхромской библиотеки №3 в Дмитровском округе. Они собрали учащихся старших классов на час истории «Я верю в будущность России», которое также было приурочено к 350-летию Петра I.

Ранее в России был утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования этой даты. Так, Банку России было рекомендовано выпустить в 2022 году памятные монеты, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I. Кроме того, на этот год запланированы выпуск и гашение государственных знаков почтовой оплаты, посвященных знаменательной дате.