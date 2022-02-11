РИАМО - 11 фев. В Подмосковье прошел онлайн-семинар по контрольно-надзорной деятельности, в котором приняли участие около 200 муниципальных земельных инспекторов региона. Организатором выступили Минмособлимущество совместно с Росреестром, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Согласно новым положениям закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (248-ФЗ), контрольно-надзорные мероприятия теперь осуществляются по новому порядку.

В рамках семинара специалисты Росреестра ответили на все вопросы, касающиеся этой темы. Кроме того, они помогли детально разобраться в профилактических и контрольно-надзорных мероприятиях, количество которых сейчас увеличилось и каждое из них имеет свою особенность.

Также на семинаре прошло обсуждение темы формирование качественной доказательной базы о незаконном использовании земельных участков, предназначенных для личных целей (ИЖС, ЛПХ и т.д.), под коммерцию.

«В компетенцию органов земельного надзора, который осуществляется в тесном сотрудничестве мунземконтролем и Росреестром, входит решение многих вопросов, в том числе и незаконное использование земельных участков. Зачастую на таких землях граждане организуют хостелы, шиномонтажи, автосервисы, однако вид разрешенного использования этих участков этого не позволяет. Подобные нарушения фиксируются, и материалы направляют в налоговые органы для пересчета ставки земельного налога на имущество», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, такая практика на территории Подмосковья довольно плодотворная. Однако если правообладатели не устраняют нарушение в виде нецелевого использования земель, то материалы отправляют в Росреестр. Это ведомство в свою очередь штрафует правообладателей.

Во время мероприятия удалось обсудить около 20 обучающих кейсов, инструкции по которым будут сформулированы и направлены для работы в каждый городской округ.