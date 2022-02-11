РИАМО - 11 фев. Обрушение перекрытий произошло в пятницу вечером в строящемся торговом центре, расположенном в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется», — сообщили в пресс-службе.

Проведение проверки поручено Наро-Фоминской городской прокуратуре. Специалистам ведомства предстоит дать оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.

На место ЧП выехал прокурор горокруга Василий Антонов-Романовский.