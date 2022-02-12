РИАМО - 12 фев. В этот день в XIX веке родился основоположник теории естественного отбора Чарльз Дарвин. В современном мире в этот день отмечают День Дарвина или Международный день науки и гуманизма. А также в этот день в 2022 году в России состоится массовое спортивное событие «Лыжня России», а в Италии пройдет знаменитый карнавал.

День Дарвина

Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 года. Он был ярким представителем науки XIX века, а его теория естественного отбора была оценена при жизни ученого и сделала переворот. В современном мире в этот день принято отмечать День Дарвина или Международный день науки и гуманизма.

Несмотря на то, что теория была открыта давно, праздник в честь ее основоположника появился недавно. Это произошло в 2001 году в Америке. Затем был создан Фонд Международного Дня Дарвина, способствующий распространению идей дарвинизма, а также образовательных материалов, и участвующий в организационных процессах по проведению праздника и мероприятий, приуроченных к этой дате.

Теперь праздник в честь знаменитого ученого отмечают во многих вузах всего мира. При этом теорию Дарвина в последнее время сильно критикуют.

«Лыжня России»

Самый массовый лыжный забег страны традиционно отмечают под конец сезона – во вторую субботу февраля. Но дата может меняться из-за непогоды во всех субъектах страны. В этом году дата выпала на 12 февраля. Спортивный праздник проводят с 1982 года. В этом году лыжня отмечает 40-й юбилей.

Цель праздника – привлечь взрослых, молодежь и детей к регулярным занятиям лыжным спортом, а также пропаганда физической культуры и спорта среди россиян.

В забегах участвуют как профессионалы, так и лыжники-любители. Обычно участникам предстоит пройти дистанции на 5 или 10 км.

Участвовать может каждый, кто умеет кататься на лыжах. Но все участники проходят обязательную комиссию по допуску к старту. Для каждой категории участников подбираются соответствующие дистанции.

Венецианский карнавал

В этом году 12 февраля начнется, пожалуй, самое красивое и грандиозное событие в Италии – Венецианский карнавал.

Как правило, он длится больше 2 недель. Дата начала праздника зависит от начала католического Великого поста, а заканчивается он накануне Пепельной среды.

Венецианский карнавал имеет многовековую историю – первое документальное упоминание о нем относится к 1094 году, а его истоки восходят к античной эпохе. Праздник в честь бога Сатурна справлялся после сбора урожая и сопровождался массовыми гуляньями.

Во время праздника рабы могли сидеть за столом с хозяевами, но их лица должны были прятать маски.