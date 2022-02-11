РИАМО - 11 фев. Глава управы района Новокосино Наталья Романцова освобождена от должности по собственной инициативе, соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Документ опубликован на сайте столичной мэрии.

«Освободить Романцову Наталью Николаевну от замещаемой должности главы управы района Новокосино города Москвы и уволить с государственной гражданской службы по собственной инициативе», — сказано в распоряжении.

Романцева родилась 9 февраля 1977 года в Московской области. В 2004 году закончила Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет) по специальности «Экономика и управление на предприятии (транспорте)».

С 1995 года по 2010 год работала в коммерческих банках. 1 июня 2015 года назначена на должность первого заместителя главы управы района Новокосино Москвы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства. С 13 ноября 2018 года назначена на должность главы управы района Новокосино.

Ранее Собянин назначил на должность главы управы района Бибирево Михаила Пучкова, который занимал должность заместителя префекта Северо-Восточного округа столицы. Сергея Юрьева от должности главы управы района Бибирево освободили в 2021 году.