РИАМО - 11 фев. В городском округе Химки расположен участок маршрута «Мострансавто», имеющий очертания в виде сердца. За год пассажиры проехали по этому маршруту более 420 тыс. раз, сообщает пресс-служба компании.

Маршрут №390 «Ржавки – Зеленоград (ст. Крюково) начинается в поселке Ржавки. Если проложить его на онлайн-картах, маршрут движения общественного транспорта примет очертания сердца. Его протяженность составляет 3 км.

В 2022 году пассажиры проехали по этому маршруту более 34,6 тыс. раз, а с 14 февраля 2021 года на нем было совершено свыше 420 тыс. поездок.

С помощью социальных карт жителя Московской области и москвича пассажиры зарегистрировали свыше 205 тыс. поездок на этом маршруте. В 111 тыс. случаев оплата проезда производилась бесконтактными банковскими картами или устройствами. Более 92 тыс. поездок пришлось на оплату картой «Стрелка».

Маршрут №390 обслуживается по регулируемым тарифам с предоставлением льгот. Он проходит рядом с социальными объектами и образовательными учреждениями.

В подмосковном общественном транспорте продолжается обязательная дезинфекция. Во время поездок пассажирам следует надевать защитные маски или респираторы.