РИАМО - 11 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ужесточать ограничения по коронавирусу на территории региона не планируется.

«Видите, что особых ограничений уже в мире не осталось. Поэтому сказать, что мы будем как-то рубить с плеча, ни в коем случае, мы этого делать не будем. Но, конечно, заботиться о жителях мы обязательно продолжим», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что многие компании часть сотрудников переводят на удаленный режим работы или создают сменный график работы, чтобы снизить возможность заражения коронавирусной инфекцией.

«Все эти практики сегодня прижились, слава богу, они работают. Как-то жестить, вносить потрясения в жизнь граждан, считаем это излишне», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор также напомнил, что в Московской области зафиксирована серьезная нагрузка на врачей в медучреждениях из-за волны штамма омикрон.

Он добавил, что на данный момент нагрузку в поликлиниках региона снижает возможность дистанционно открыть и закрыть больничный лист по номеру 122.