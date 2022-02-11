РИАМО - 11 фев. Европейский день номера «112» отмечают 11 февраля. В России номер «112» начали использовать в 2004 году. Каждый день в столице 65 операторов принимает звонки от горожан, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

При этом в России продолжают действовать привычные номера вызова экстренных служб: 101 — для вызова пожарных, 102 — для вызова страж порядка, 103 — для вызова скорой помощи, 104 — аварийная служба газа.

Ежедневно звонки от москвичей и гостей города принимают 65 операторов. Даже если человек наберет более знакомый ему номер «911», то его автоматически переадресовывают в службу-112 Москвы.

Информационное взаимодействие службы-112 Москвы налажено с 231-й службой, в числе которых службы Московской и Калужской областей.

В 2021 году к системе-112 Москвы подключили систему ЭРА-ГЛОНАСС. С помощью этой службы сокращается время обработки сообщений о ДТП и других происшествиях на дороге, что позволяет ускорить реагирование экстренных и оперативных служб города. Помимо вызовов, сотрудники службы 112 принимают сообщения о происшествиях и через СМС-сообщения.