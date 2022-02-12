РИАМО - 12 фев. Традиционная массовая гонка «Лыжня России-2022» стартует в субботу в 12:00 на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Массовая гонка пройдет уже в 40-й раз. Ежегодно она собирает как профессиональных спортсменов, так и любителей. Народная лыжня идет также почти во всех регионах страны. Всего участвуют более 500 тыс. человек.

Для всех лыжников подготовлена одна дистанция – 10 км. Соревноваться будут в нескольких группах: юноши 2004 г.р. – 2013 г.р., девушки 2004 г.р. – 2013 г.р., мужчины 2003 г.р. и старше, женщины 2003 г.р. и старше.

Из-за сложной эпидобстановки все взрослые спортсмены могут выйти на соревнование только при наличии QR-кода о вакцинации против коронавируса или сертификата о перенесенном заболевании.