РИАМО - 12 фев. В подмосковном Королеве в субботу пройдет следующий матч серии «Выходи во двор» между звездами хоккея и дворовой командой. После этого откроется самая большая фан-зона в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Встречи «Легенд хоккея» из серии «Выходи во двор» проводятся в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и в рамках проекта губернатора региона Андрея Воробьева по популяризации хоккея.

Это будет уже пятая игра в серии. Матч состоится на стадионе «Вымпел» по адресу: Октябрьский бульвар, д. 10. Сбор гостей начнется в 14:00, начало матча – в 14:45.

В составе команды любителей сыграют местные жители, которые играют в хоккей во дворе, а также воспитанники детских спортшкол. На лед в составе команды легенд хоккея выйдут олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров и чемпион мира Андрей Марков.

После матча в Королеве откроется самая большая фан‑зона Подмосковья. На экране можно будет наблюдать прямую трансляцию матча Россия – Чехия на зимних Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Зрители вместе с прославленными спортсменами будут болеть за российских хоккеистов. Трансляция матча начнется в 16:10.