РИАМО - 11 фев. Три пары приняли решение зарегистрировать свои отношения в День всех влюбленных – 14 февраля – на лыжах, сообщили РИАМО в пресс-службе ЗАГС Московской области.

Церемонии пройдут в парке-отеле «Русские сезоны», который находится в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа. Начало мероприятия в 14:30.

При этом одна из пар – это многодетная семья, у которых уже пятеро детей. Дети также будут участвовать в церемонии.

Сейчас на портале «Добродел» проходит голосование и жителям предлагают выбрать самые интересные места для проведения торжественных церемоний.