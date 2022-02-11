РИАМО - 11 фев. Национальный центр государственно-частного партнерства начал прием заявок на участие в Национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Объем рынка ГЧП в России за прошлый год вырос более чем на 400 млрд рублей. В частности, рост показали городская инфраструктура и социальная сфера благодаря федеральной программе по строительству школ. Однако и в других отраслях были запущены крупные и знаковые инициативы.

Принять участие на соискание премии смогут все ГЧП-проекты, которые прошли коммерческое закрытие в течение 2021 года. Подавать специальную заявку не требуется, так как все проекты уже размещены на платформе «Росинфра». При необходимости информацию о проекте можно верифицировать или дополнить.

В рамках премии будут определены лучшие проекты в сферах ЖКХ и благоустройства, экологии, магистральном и городском транспорте, а также образовании, здравоохранении и спорте.

Победителей будут выбирать среди финансируюших организаций, частных инвесторов, финансовых, юридических и технических консультантов.

Почти 10 лет премию «Росинфра» получают знаковые для российского рынка ГЧП-проекты, активные участники и внедряемые передовые подходы. Так, в 2020 году появилась номинация «Качественные инфраструктурные инвестиции».

Подмосковье является лидером по уровню развития ГЧП в России. В этом году регион вновь представит свои проекты на соискание премии. В 2021 году Московская область одержала победу в номинациях «Лучший проект ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства» и «Лучший проект ГЧП в сфере городского развития».

В 2022 году Подмосковье снова будет претендовать на победу. В прошлом году в регионе было заключено 6 концессионных соглашений на сумму 134 млрд рублей, сейчас на стадии реализации в регионе находится 42 ГЧП-соглашения, общая сумма которых превышает 320 млрд рублей.

Премии в разные годы присуждались за такие проекты, как реконструкция аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, мостовой переход через реку Лена в Якутии, образовательный комплекс в Нижнем Новгороде и другие проекты. Лауреатами становились Сбер, Газпромбанк, «Ростелеком» и другие участники рынка.