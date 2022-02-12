РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 фев. Очередная благотворительная акция по сбору вторсырья в Королеве пройдет в магазине «Декатлон» в субботу с 12:00 до 18:00.

Организаторы нуждаются в помощи волонтеров для дежурства. Желающим помочь можно обращаться по телефону: 8(966)324-87-58.

На собранные экобаллы волонтеры приобретут необходимые вещи для детского отделения городской больницы.

Волонтерам можно сдать для переработки книги, каталоги, бумагу А4, журналы, газеты, тетради и картон. Макулатура принимается в пачках, перевязанных веревкой или скотчем. Также принимаются пластиковые крышки с бутылок минеральной воды, газировки, кваса и Tetra Pak.

Накопленные экобаллы можно направить на благотворительность, на оплату ЖКУ или на покупку оборудования для детского сада или школы.