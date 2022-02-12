РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В подмосковном Подольске в субботу и воскресенье в парке имени Виктора Талалихина, «Дубрава» и Детском парке культуры и отдыха проведут программы выходного дня в рамках проекта «Зима в Подмосковье», участников ждут игры, эстафеты и многое другое, сообщает администрация округа.

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске на улице Рабочая, 5Б, в субботу взрослых и детей ждут увлекательное путешествие в сказочный мир зверей и птиц, веселые танцевальные игры, командные эстафеты, зажигательные танцы во время программ «Ребятам о зверятах» и «Веселые развлечения с Барбоскиным». В воскресенье в 11:00 там также начнется мастер-класс по хоккею «Встречаемся на катке» воспитанников СДЮСШОР «Витязь».

В парке «Дубрава» на улице Победы, 3 в микрорайоне Климовск участники смогут посостязаться в веселых стартах, отгадать сказочные загадки, показать себя в подвижных играх, танцевальной разминке в программах «Выходи зимой играть» и «В гостях у сказки».

В Детском парке культуры и отдыха в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 6А, посетителям предложат программы «Играем всей семьей» и «Сказочные приключения в парке», во время которых пройдут танцевальный флешмоб, спортивные состязания и веселые игры и другие интересные мероприятия. Детей и взрослых встретят сказочные герои и ростовые куклы.

Время проведения программ в субботу и воскресенье — с 12:00 до 14:00. Жителей городского округа приглашают весело и с пользой провести время в парках.