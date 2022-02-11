РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают следить за безопасностью жителей на водоемах Балашихи. Во время патрулирования они измеряют толщину льда и напоминают рыбакам и любителям активного отдыха, как определить прочность льда визуально, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы понимать степень риска, нужно знать, что основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке. Безопасная толщина льда для одного человека – не менее 7 см, при этом нужно учитывать и температуру воздуха, и состояние льда – рыхлый ли он или твердый.

Прочным считается прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком. На открытом бесснежном пространстве лед всегда толще. Небезопасным считается молочно-мутный, серый, ноздреватый и пористый лед. Также ненадежным считается лед, покрытый снегом: помимо того, что снег маскирует полыньи, еще он замедляет рост ледяного покрова.

Лед более тонок на участках, где есть течение, на глубоких и открытых для ветра местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий, в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

Согласно данным мониторинга, не подходят для подледного лова реки Клязьма и Воря в Богородском городском округе, имеются участки с открытой водой на реке Пехорка рядом с домом № 36к6 на улице Советская в Балашихе.

Спасатели просят жителей округа быть внимательными и не подвергать риску свои жизни.