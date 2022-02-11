РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Фракция «Единой России» в совете депутатов Люберец оказалась в списке из десяти лучших в Подмосковье, а руководитель Александр Шлапак занял второе место в рейтинге лидеров местных партийных объединений, передает пресс-служба администрации городского округа.

В рейтинге лучших оказались также Сергиево-Посадский городской округ, Щелково, Пушкинский, Лыткарино, Лобня, Зарайск, Котельники, Электросталь и Реутов.

Значимым показателем эффективности работы фракций признана высокая активность депутатов. За 2021 год муниципальные народные избранники, представляющие в советах «Единую Россию», провели более 113,5 тыс. мероприятий, обработали порядка 25 тыс. обращений граждан.

«Одна из важнейших задач на этот год – реализация наказов избирателей. Это основной приоритет в работе депутатов всех уровней. Партия «Единая Россия» шла на выборы с программой, которая была сформирована на основе предложений граждан», – заявил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.