РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Жителей и гостей городского округа Люберцы приглашают провести активные выходные в парках, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий, 12 февраля в Наташинском парке пройдет пятикилометровый забег PARKRUN. Начало в 9:00.

А в 11:00 для представителей старшего поколения на центральной площади этого же парка организуют развлекательную танцевальную ретро-программу.

«Насладиться красотой, грацией и мастерством юных фигуристов все любители зимних видов спорта смогут в 11:45 в субботу и воскресенье. На льду пройдут показательные выступления учащихся отделения фигурного катания. В субботу, в 12:00, приглашаю люберчан и гостей округа присоединиться к экологической акции «Покорми птиц зимой». Она пройдет в парке Наташинские пруды. Все желающие смогут повесить кормушки и скворечники», - добавил Ружицкий.