РИАМО - 11 фев. С начала текущего года заявления на получение сертификатов для переселения из аварийного жилья подали 70 жителей Орехово-Зуевского городского округа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«До конца февраля планируется подписание первых сертификатов с гражданами, собравшими все документы», - уточнил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что купить новое жилье по сертификату можно в любом населенном пункте Подмосковья. Средства можно использовать на приобретение квартиры на вторичном рынке или в новостройке, а еще оплатить ими строительство дома (без земельного участка).

По сертификату стоимость квадратного метра составляет 83,9 тыс. рублей. Минимальная площадь жилья, из расчета которой выплачиваются средства, составляет 33,5 кв. м. Получить сертификат могут собственники аварийных помещений, чьи дома признаны таковыми до 1 января 2017 года и включены в подмосковную госпрограмму переселения.

В этом году в Московской области были введены сертификаты на расселение непригодного для проживания жилья. Благодаря данному механизму жители аварийных домов могут купить жилье самостоятельно в любом городе региона, не дожидаясь расселения.