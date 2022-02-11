РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. На поверхности реки Пахра в Подольске появились многочисленные промоины и открытые участки воды, толщина льда уменьшается, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается областная акция «Тонкий лед», проводимая силами пожарно-спасательных подразделений противопожарно-спасательной службы региона.

В связи с установившейся нехарактерной для февраля теплой погодой на реке Пахре появились многочисленные промоины и открытые участки воды. Промеры толщины льда 11 февраля на Пахре в черте поселка Дубровицы Подольска составляют от 10 до 20 см. Одиночный выход запрещен на лед толщиной менее 7-10 сантиметров.

Происшествий или несчастных случаев в зоне ответственности Подольского ТУ не выявлено.

Раздача населению листовок с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения на льду продолжается.