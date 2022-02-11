РИАМО - 11 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные детским садом № 15 «Сказка» в отношении ООО «МСК-Современные решения безопасности» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Компания нарушила условия заключенного контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Детский сад заключил с фирмой контракт на выполнение работ по ремонту мягкой кровли. В связи с нарушением компанией условий исполнения контракта, детсад расторг документ в одностороннем порядке.

На заседании комиссии регионального УФАС России фирма не представила документы, которые бы говорили об устранении нарушений.

Выслушав доводы лиц, принимавших участие в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении фирмы «МСК-Современные решения безопасности» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.