РИАМО - 11 фев. В прошлом году в государственные ветеринарные лаборатории Подмосковья поступило более 600 проб биологического материала для исследования на бешенство. 400 от домашних животных и 200 – от диких. Диагноз был подтвержден в 20 случаях (13 у домашних питомцев и 7 – у диких), сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. Оно поражает центральную нервную систему. Бешенством могут заболеть не только дикие, но и домашние животные, а также человек.

Для того, чтобы определить бешенство – не достаточно просто сдать кровь. Специалисты для выявления этого опасного заболевания исследуют головной мозг животных.

Чтобы избежать заражения бешенством домашних животных необходимо прививать. В государственных ветклиниках это можно сделать бесплатно отечественной вакциной.