РИАМО - 11 фев. В отношении 44-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, столичный суд избрал меру пресечения. Подозреваемый будет находиться под стражей до 10 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Такое решение было принято с учетом позиции обвинителя Головинской межрайонной прокуратуры.

Мужчина обвиняется в совершении убийства. По версии следствия, 8 февраля он умышленно убил 36-летнего мужчину, нанеся тому не менее одного удара ножом в грудь.

Верхние конечности и голова расчлененного тела были впоследствии найдены на. мусороперерабатывающем заводе на Сигнальном проезде.

За ходом расследования следит столичная прокуратура.