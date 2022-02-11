РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В микрорайоне Климовск Подольска начали ремонтировать фасад дома на улице Победы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в настоящее время подрядная организация ООО «Комтех» приступила к работам по ремонту фасада дома №4 на улице Победы. Там устанавливают строительные леса и бытовки.



На доме сделают вентилируемый фасад из керамогранитной плитки. Цветовое решение утвердили на заседании архитектурно-художественного совета при администрации городского округа Подольск.



Ориентировочно работы завершат 1 сентября. Ранее в 2021 году отремонтировали кровлю данного многоквартирного дома. Жителей просят отнестись с пониманием к неудобствам, связанным с ремонтными работами.