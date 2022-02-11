РИАМО - 11 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение и постановление подмосковного УФАС России, которое было вынесено в отношении ООО «Ашстрой» за устное картельное соглашение с ООО «Арина» на торгах, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Основанием для возбуждения дела послужило обращение Федеральной службы по финансовому мониторингу, в котором были сведения о признаках нарушения антимонопольного законодательства. По результатам рассмотрения обращения, ведомство вынесло решение о нарушении ООО «Арина» и ООО «Ашстрой» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, которое помогло поддержать стоимость услуг на электронных аукционах.

Региональное УФАС России вынесло постановления о штрафе компании «Ашстрой» в размере свыше 2 млн рублей. Не согласившись с решением и постановлением фирма обратилась в суд.

Суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и постановления подмосковного УФАС России.