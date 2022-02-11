РИАМО - 11 фев. На самостоятельную поездку на пригородном поезде отправилась первая женщина-машинист. Ее первая поездка состоялась на Павелецком направлении, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Софья Дорофеева стала одной из 12 женщин, которые в январе 2021 года приступили к работе на МЖД в качестве помощника машиниста. Она же стала первой, кто освоил профессию машиниста электропоезда.

Свидетельство о праве управления подвижным составом ей вручили в ноябре 2021 года, когда она окончила обучение в Лихоборском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций ОАО «РЖД». После прохождения стажировки она отправилась в первый рейс.

Женщины получили возможность работать в локомотивных бригадах благодаря изменению законодательства. Министерство труда и социальной защиты РФ внесло изменения в перечень доступных для женщин профессий.

Сейчас на МЖД работают помощниками машиниста электропоезда на радиальных направлениях 5 девушек, 4 – на МЦК, 2 – на должности помощников машиниста локомотивных бригад пассажирских поездов дальнего следования.

Холдинг «РЖД» определил участки работы и типы подвижного составов для работы женщин. Была подготовлена инфраструктура для повышения комфорта и обеспечения межсменного отдыха, разработаны и пошиты комплекты фирменной одежды, а также разработан комплекс мер соцподдержки.

Локомотивы и поезда, на которых работают женщины, отвечают самым высоким стандартам.