РИАМО - 11 фев. Пятница, 11 февраля, стала самым теплым днем зимы в Москве, максимальная температура воздуха составила 2,4 градуса тепла, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По срочным наблюдениям в 15:00 температура была 2,4 градуса. Действительно, сегодняшний день оказался самым теплым за эту зиму», - рассказала Позднякова.

Она добавила, что эти температурные показатели на 6-7 градусов выше нормы. Средняя суточная температура в столице для 11 февраля составляет минус 8 градусов.

Также одним из самых теплым дней этой зимы считается 3 декабря 2021 года. Тогда воздух прогрелся до плюс 2,3 градуса.