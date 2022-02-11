РИАМО - 11 фев. Более 90 переселенцев из аварийного жилья в Сергиево-Посадском городском округе подали заявление на получение сертификатов. Граждане могут воспользоваться им для приобретения нового жилья, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«До конца февраля планируется подписание первых сертификатов с гражданами, собравшими все документы», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он также отметил, что купить новое жилье можно в любом населенном пункте Подмосковья.

По сертификату цена 1 кв. м составляет 83,9 тыс. рублей. Минимальная площадь жилья, из расчета которой выплачиваются деньги, составляет 33,5 кв. м.