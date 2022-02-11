РИАМО - 11 фев. Всем желающем романтично провести День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, в Подмосковье доступно множество красивых и интересных мест. Комитет по туризму Московской области составил список из 10 лучших мест для романтичного свидания.

В Дмитровском городском округе любители активного образа жизни могут отправиться в воздухоплавательный клуб «Аэровальс». Влюбленные могут выбрать специальную программу – час полета с потрясающими видами на Подмосковье.

Отправиться в небо над регионом можно и в Серпухове, где авиацентр «Полетаем» предлагает полетать на легкомоторном самолете. С высоты птичьего полета можно увидеть Чехов, Серпухов и Прикокско-Террасный заповедник. К полету можно добавить видеосъемку, чтобы впечатления остались навсегда.

В Солнечногорске пары могут отправиться в усадьбу Середниково. Это одно из самых известных мест России, которые посещал классик русской литературы Михаил Лермонтов. Здесь можно проникнуться духом старинной усадьбы и места, где поэт творил свои литературные шедевры.

Посетители усадьбы Дубровицы в городском округе Подольск смогут увидеть, где жили самые знатные семьи России. Здесь расположен один из самых красивых храмов Подмосковья – церковь Знамения Пресвятой Богородицы. Там же расположен парк, в котором влюбленным будет приятно прогуляться.

В музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра все желающие могут пройти мастер-класс «Авторские чудеса». Мероприятие пройдет 13 февраля. Дети и их родители смогут попробовать свои силы в изготовлении валентинок в форме сердечек.

Подобный мастер-класс пройдет в Серпуховском историко-художственном музее. 13 февраля посетители учреждения смогут научиться складывать из бумаги валентинки по особой голландской технике. Кроме того, там же можно увидеть экспозицию «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».

Любители автопутешествий могут отправиться в Коломну на кемпинг «У кремля». Здесь на специальных питчах смогут провести отдых как владельцы караванеров, кемперов и прицепов-дач, так и пешеходы. Для них предусмотрены мобильные гостевые домики со спальными местами.

В Можайском округе все желающие могут посетить экоранчо «Алексеевка». Его особенностью являются дома на деревьях, где в панорамных окнах открываются виды на реку и пастбище. Основной корпус «Алексеевки» выполнен в альпийском стиле.

Посреди хвойного леса расположился гостиничный комплекс «Ареал» в Богородском округе. Там влюбленные могут посетить спа-центр, поиграть в настольные игры или арендовать беседки с мангалами и барбекю.

В Ленинском округе жители и гости Подмосковья могут посетить парк-отель «Орловский». Там расположены коттеджи, гостевой дом на берегу озера и главный корпус с индивидуально оформленными номерами. В люксовых «Ромеро Бритто», «Пабло Пикассо» и «Энди Уорхол» интерьер выполнен в стиле работ великих художников.

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