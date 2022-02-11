РИАМО - 11 фев. Госжилинспекция Подмосковья не приняла очистку кровель в 2 255 домах региона по результатам профессионального мониторинга, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Глава ведомства Ольга Федина рассказала, что в пятницу администрации муниципальных образований представили отчет об очистке 19 231 кровли, 30% из которых уже подверглись проверке.

«Объективная картина такова, что полностью с объемом работ муниципалитеты не справляются. Соответственно акция продолжается, а планы-графики корректируются с учетом замечаний Госжилинспекции. В основном причинами недостаточных темпов являются нехватка рабочей силы, привлеченной спецтехники и слабая дисциплина кровельных бригад. После каждой проверки администрации муниципалитетов получают обязательные к исполнению рекомендации», – сказала она.

Полное выполнение плана зафиксировали только во Власихе, Краснознаменске и Молодежном. В Пущине, отчитавшемся о завершении уборки в рамках акции, не приняли 29% работы.