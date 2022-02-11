РИАМО - 11 фев. Проведенный в Ленинском округе мониторинг атмосферного воздуха показал, что есть превышения максимально разовых ПДК загрязняющих веществ в зоне влияния выбросов АО «Москокс». Минэкологии запросило у предприятия результаты проведения мероприятий для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Специалисты «Мособлэкомониторинга» провели 56 выездов передвижной эколаборатории с отбором проб атмосферного воздуха в 191 точке.

Кроме того, при плановой выездной проверке Росприроднадзор установил, что данные о примененных для расчета выбросов концентрациях в конденсате веществ (сероводород, аммиак, нафталин, цианистый водород, фенол) не подтверждены документами и сильно занижены относительно средних отраслевых показателей. В соответствии с данной информацией вклад АО «Москокс» в загрязнение атмосферного воздуха по нафталину составляет 100%.

По результатам проведения замеров на источниках АО «Москокс» выявлены вещества, которые не учтены в конкретных источниках выбросов: фенол, этилбензол, ксилол, сероводород, толуол.

АО «Москокс» производит кокс, бензол, каменноугольную смолу. Коксовая продукция предназначена в основном для использования в металлургической промышленности.

Неблагоприятная окружающая среда является причиной ухудшения здоровья и повышения смертности жителей, особенно тех, кто проживает в промышленных центрах и вблизи производств. Внедрение технологий, направленных на снижение объема или массы выбросов загрязняющих веществ в воздух и сбросов их в водоемы, является одним из решений основных задач в области обеспечения экобезопасности.