РИАМО - 11 фев. На улично-дорожной сети Москвы образовались заторы в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Перегружено транспортом Садовое кольцо в районе станций метро «Таганская» и «Сухаревская», а также вблизи станции «Китай-город». Кроме того, пробки возникли на Москворецкой и Болотной набережных.

Заторы наблюдаются на пересечении ТТК и Варшавского шоссе, на Ленинском проспекте и улице Крупской.

На МКАД плотное движение отмечается на участке в районе Жулебинского и Кузьминского лесопарков, на подъезде к железнодорожной станции Мещерская.

На дорогах станет свободнее ближе к ночи: к 21 часу загруженность снизится до 4 баллов, а к 23 часам – до 2 баллов.