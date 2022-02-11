РИАМО - 11 фев. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России официальные разъяснения о военной деятельности, которая, по его мнению, происходит на границах, сообщает ТАСС.

«Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму (Украина не признает Крым частью России – ред.)», - отметил глава украинского МИД.

По его словам, российская сторона должна в течение двух суток предоставить объяснения ситуации на границах между двух стран.

Если РФ не даст объяснения в этот срок, то Украина будет вынуждена обратиться к участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи.

Москва не раз опровергала информацию о военных действиях на границах.