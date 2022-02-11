РИАМО - 11 фев. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от России официальные разъяснения о военной деятельности, которая, по его мнению, происходит на границах, сообщает ТАСС.
По его словам, российская сторона должна в течение двух суток предоставить объяснения ситуации на границах между двух стран.
Если РФ не даст объяснения в этот срок, то Украина будет вынуждена обратиться к участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи.
Москва не раз опровергала информацию о военных действиях на границах.
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