РИАМО - 11 фев. Активировать карту «Тройка» после онлайн-пополнения можно удобно и быстро в наземном транспорте на валидаторе, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Это позволяет сэкономить до 10 минут при каждом пополнении — никаких лишних контактов и очередей. Записать можно все виды билетов, приобретаемые на карту «Тройка».

Пассажиры воспользовались новой функцией уже больше 15 тыс. раз. Как правильно записать билет на «Тройку».

«В этом году в рамках поручения мэра Москвы С. Собянина по повышению комфорта в городском транспорте мы запустили очень удобную функцию — после онлайн-пополнения баланса карты «Тройка» ее можно активировать на любом маршруте автобуса, электробуса или трамвая», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

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