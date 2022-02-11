РИАМО - 11 фев. В столице за последние сутки пациентам с симптомами ОРВИ дистанционно открыли более 1 тыс. больничных листов, а всего с 28 января — более 45 тыс., сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Чтобы закрыть больничный, пациентам с ОРВИ и коронавирусом не нужно посещать поликлинику. Закрытый больничный автоматически направляется работодателю и появляется в электронной медицинской карте.

Бумажные больничные в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2022 года не оформляются.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новый порядок оформления больничных листов сохранится до 15 марта.