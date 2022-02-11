РИАМО - 11 фев. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса мужчину, страдающего неврологическим заболеванием, сообщает пресс-служба учреждения.

Мужчину нашли спасатели 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас». Происшествие случилось в Сергиево-Посадском округе.

Заместитель начальника части Александр Королев рассказал, что в 12:25 в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратился 27-летний мужчина, который сообщил, что заблудился во время прогулки в районе поселка Реммаш.

Когда спасатели прибыли в район предполагаемого нахождения мужчины, они приступили к его поиску, работая на отклик.

«Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» помогли определить координаты потерявшегося, однако поисковые работы усложнялись тем, что мужчина не ждал спасателей на одном месте, а все время перемещался по лесу. Спустя час работники «Мособлпожспаса» нашли заблудившегося. Мужчина замерз, но в медицинской помощи не нуждался», – сказал Королев.