РИАМО - 11 фев. В рамках новой пятилетней программы «Парки в лесу» в Подмосковье в 2022-2023 годах планируется сделать более комфортными, безопасными, интересными 19 лесных территорий, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Мы приводим в порядок те лесные участки, в которых люди уже гуляют. Данные лесопарковые территории, как правило прилегают к жилым городским пунктам, которые и так используются людьми ежедневно. Мы делаем более комфортным и безопасным те места прогулок, которые люди определили и используют уже сами», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В программу благоустройства вошли Ольгинский лесопарк в Балашихе, Томилинский лесопарк в Дзержинском, городской лес в Домодедове, Истринский лес и лесопарк вблизи гимназии им. В.И. Долгих в Истре, лесопарк «Шариха» в Клину, лесопарк «Опалиха» в Красногорске, Видновский лес в Ленинском округе и другие.

На сегодняшний день в округах области проходят общественные обсуждения по благоустройству данных территорий. По итогам проведенных встреч с жителями специалисты разработают концепции благоустройства лесопарков. Так, 12 февраля пройдет встреча с жители по вопросу благоустройства лесопарка «Авангард» в Электростали, на следующей неделе – по лесопарку «Опалиха» в Красногорске, Видновскому лесопарку в Ленинском округе и Северному лесопарку в округе Пушкинский.

После проведенных работ в лесопарках можно будет покататься на велосипедах, лыжах, откроется прокат спортивного инвентаря, появятся спортплощадки, скамейки для отдыха. Работы стартуют в 2022 году, а завершатся в следующем году.

«Основная особенность благоустройства лесных зон — это минимальное вмешательство в природу. При благоустройстве лесопарков важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить природную среду», — пояснил Хайкин.