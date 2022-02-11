РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов выйдет с инициативой о проведении капитального ремонта пищеблока детского сада №17 в Балашихе, сообщает пресс-служба парламентария.

Ефимов в ходе рабочего визита в мкр. Железнодорожный посетил Центр развития ребенка – детский сад №17 Вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Галиной Ченцовой он осмотрел пищеблок, в котором ежедневно готовят завтраки и обеды для 480 детей.

«Детский сад построен в 1982 году, он капитально не ремонтировался 40 лет и, конечно, пищеблок - это то, что в первую очередь нуждается в ремонте. В Балашихе в прошлом году текущий ремонт проведен в 32 детских садах. Выйду с инициативой о включении учреждения в муниципальную программу», - сказал Ефимов.

Он добавил, что проблема значительного износа прогулочных площадок и зданий затрагивает целый ряд детских садов Балашихи.

«Чтобы не растягивать ремонты на десятилетия, нужна специальная региональная программа, с участием средств муниципального бюджета для более оперативного проведения ремонта в детских садах с наибольшим износом. Аналогичная программа уже разработана для школ, по которой 11 учебных заведений Балашихи до 2026 года будут капитально отремонтированы», - пояснил Ефимов.

В ходе встречи с коллективом детского сада депутат представил отчет о своей работе за 2021 год и ответил на вопросы жителей.