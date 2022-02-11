РИАМО - 11 фев. Женщина провалилась под лед в районе Фили в Москве. Медики оказали ей первую помощь, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

Свидетелем инцидента стал вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Фили». Он увидел, что по течению Москвы-реки под лед ушла женщина.

На место происшествия незамедлительно отправилась дежурная смена спасателей. С помощью телескопического комплекта он вытащил ее из ледяной полыньи.

Пострадавшей 1965 года рождения оказали первую помощь на спасательной станции, там же ее обогрели. После осмотра медиками женщина покинула станцию в сопровождении дочери.

По данным СМИ, пострадавшей является олимпийская чемпионка, многократная победительница чемпионата мира, Европы и России Ирина Привалова. С ноября 2020 года она занимает пост первого вице-президента и члена Президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.