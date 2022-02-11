РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Жителей Балашихи приглашают посетить фестиваль плова, он пройдет 12 февраля в гастромаркете на территории ТЦ «Стройпарк» на ул. Пригородной, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета.

Для жителей и гостей Балашихи организован гастрономический фестиваль «Фестиваль плова». На нем будут готовить ароматный плов, шашлыки из всех сортов мяса, дегустировать морепродукты и мясные деликатесы

Мероприятие состоится 12 февраля в 12:00 в гастромаркете в ТЦ «Стройпарк» по адресу: мкр. Саввино, ул. Пригородная, 92.