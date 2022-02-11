РИАМО - 11 фев. Доктор перечислила привычки, которые негативно влияют на сердце, среди них – курение и неправильное питание, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам врача-кардиолога клиники «РЖД-Медицина» Галины Мартышкиной, болезни сердца - одни из самых распространенных проблем в РФ и в мире в целом.

«Также негативно на сердечно-сосудистую систему влияет малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Более сильно подвержены заболеваниям сердца люди, страдающие ожирением» — сказала она.

Она отметила, что прежде всего нужно перестать курить и пить алкоголь.

Также доктор напомнила о важности регулярных обследований.