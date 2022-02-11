РИАМО - 11 фев. Комиссия при Московской городской думе по культуре и массовым коммуникациям поддержала предложения по установке в столице памятников кубинскому лидеру Фиделю Кастро и советскому академику Андрею Сахарову, передает корреспондент РИАМО.
Он добавил, что возражения против возведения памятника Сахарову были связаны с тем, что в Москве уже достаточно улиц, музеев и проспектов, носящих имя советского физика-теоретика.
Также члены комиссии по культуре и массовым коммуникациям предложили на следующих заседаниях принимать решение по каждому памятнику отдельно с учетом пожеланий и мнений жителей столицы.
Предложение о возведении и финансировании памятника Кастро поступило от Российского военно-исторического общества. Возвести памятник планируют на площади Фиделя Кастро в районе Сокол. Всего планируется потратить около 20 млн рублей.
Памятник Сахарову установят к 100-летию академика на площади Гагарина рядом со зданием РАН. Профинансируют установку с помощью средств фонда сохранения культурного наследия. Всего на памятник потратят 20 млн рублей.
Решение о принятии изменений в перечень о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения было принято комиссией Мосгордумы единогласно.
Фидель Кастро — кубинский революционер, государственный и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 2008 года. Андрей Сахаров является советским физиком-теоретиком, академиком АН СССР. Он был одним из создателей первой советской водородной бомбы.
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