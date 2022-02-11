РИАМО - 11 фев. Комиссия при Московской городской думе по культуре и массовым коммуникациям поддержала предложения по установке в столице памятников кубинскому лидеру Фиделю Кастро и советскому академику Андрею Сахарову, передает корреспондент РИАМО.

«Единогласно было поддержано размещение памятника Фиделю Кастро на площади, носящей его имя. Что касается Сахарова, тоже было голосование. Из 13 человек, принявших участие, 11 высказались за установку, 2 — против», — сказал председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский.

Он добавил, что возражения против возведения памятника Сахарову были связаны с тем, что в Москве уже достаточно улиц, музеев и проспектов, носящих имя советского физика-теоретика.

Также члены комиссии по культуре и массовым коммуникациям предложили на следующих заседаниях принимать решение по каждому памятнику отдельно с учетом пожеланий и мнений жителей столицы.

Предложение о возведении и финансировании памятника Кастро поступило от Российского военно-исторического общества. Возвести памятник планируют на площади Фиделя Кастро в районе Сокол. Всего планируется потратить около 20 млн рублей.

Памятник Сахарову установят к 100-летию академика на площади Гагарина рядом со зданием РАН. Профинансируют установку с помощью средств фонда сохранения культурного наследия. Всего на памятник потратят 20 млн рублей.

Решение о принятии изменений в перечень о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения было принято комиссией Мосгордумы единогласно.​

Фидель Кастро — кубинский революционер, государственный и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 2008 года. Андрей Сахаров является советским физиком-теоретиком, академиком АН СССР. Он был одним из создателей первой советской водородной бомбы.