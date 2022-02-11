РИАМО - 11 фев. В Истринском водохранилище пройдет рыболовный турнир по мормышке, безмотылке и блесне. Мероприятие «В бой идут одни рыбаки» состоится 23 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций.

Организатором мероприятия выступил «Союз культурных людей и рыбаков» при поддержке ГУСК Московской области и Общественной палаты Подмосковья.

Региональная общественная организация «Союз культурных людей и рыбаков» проводит субботники и рейды против браконьерских сетей по всему миру. Члены союза участвуют и организуют рыболовные турниры и соревнования, а также устраивают походы с детьми и взрослыми.

Активисты занимаются пропагандой здорового образа жизни, борются с браконьерством и мусором на береговой линии.

В союз входит 4,8 тыс. участников из РФ, Швеции, Эстонии, Казахстана, Молдовы, Украины, Белоруссии и Латвии.

Чтобы принять участие в турнире, необходимо заранее пройти регистрацию. Соревнование пройдет в городском округе Истра в пансионате «Высотка». Старт в 8:00.