РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. На Осташковском шоссе в городском округе Мытищи в марте будет установлено новое ограждение в рамках программы по повышению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До конца марта на автодороге смонтируют порядка 4,2 км нового ограждения типа «Нью-Джерси».

Ограждение «Нью-Джерси» выдерживает силу удара в 450-600 кДж, способствует принудительной аварийной остановке автомобиля при потере управления, корректирует траекторию движения при возникновении опасной ситуации на дороге, тем самым снижает риски при ДТП, не допуская опрокидывания автомобиля.

Такой тип ограждения проще в эксплуатации по сравнению с металлическим барьерным и тросовым ограждением. «Нью-Джерси» устанавливают на дорогах шириной от 4-х полос и более, а также на трассах с интенсивностью трафика свыше 50 тыс. машин в сутки.

«Нью-Джерси» устанавливают взамен устаревшего металлического барьерного ограждения на участке с 0 км по 4,2 км – от пересечения с ул. Угловой до пересечения с ул. Школьной.