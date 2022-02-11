РИАМО - 11 фев. В Москве расследуют дело о нападении на полицейских, которые стали жертвами пьяной компании, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Известно, что в ночное время 9 февраля двое обвиняемых около жилых домов, расположенных по Пролетарскому проспекту в Москве, напали на двух полицейских.

Фигуранты задержаны. С ними проведены необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение. В ходе допроса они полностью признали свою вину. Выяснилось, что они были пьяны.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается.