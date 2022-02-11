РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Лидия Антонова поздравила жительницу Люберец Валентину Темнову со 105-летием, передает пресс-служба администрации городского округа.

Одну из старейших жительниц также посетил благочинный церквей Люберецкого округа Вячеслав Новак, представители Общественной палаты Люберец Елена Канчели и Петр Ульянов.

«Личные встречи с жителями столь почтенного возраста всегда очень волнительны. Валентина Яковлевна принадлежит к легендарному поколению победителей и созидателей, которое отстояло нашу страну в годы Великой Отечественной войны, восстановило и создало прочный фундамент для ее развития», - сказала Антонова.

Встреча проходила в рамках проекта «Старшее поколение».