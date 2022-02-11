РИАМО - 11 фев. Эксперты оценили новый жилой комплекс «Ильинойс», строительство которого ГК «Гранель» начала в подмосковном Красногорске. Выяснилось, что цены на квартиры там выросли уже на 15% со старта проекта. Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика.

Жилой комплекс «Ильинойс» расположен в 4-х км от МКАД по Новорижскому шоссе. ЖК представляет собой 3 монолитных жилых дома с закрытыми благоустроенными дворами по концепции «без машин». Кроме того, данный проект предусматривает строительство 2-х детсадов общей вместимостью 450 мест. Также вблизи ЖК появится новый корпус общеобразовательной школы. Для автомобилей запланированы парковки.

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев считает, что темпы реализации лотов в ЖК «Ильинойс» будут достаточно высокими из-за сформировавшегося в локации высокого спроса.

По его словам, большинство объектов в Красногорске либо уже введены в эксплуатацию, либо находятся на завершающих стадиях реализации. При этом в них представлен остаточный ассортимент предложения. За год рост цен в Красногорске на жилье составил 22,7%, отметил специалист.

«Мы отмечаем высокий спрос на квартиры в жилом комплексе «Ильинойс». Интерес к проекту обусловлен не только конкурентной ценой, но и высокими продуктовыми характеристиками: японские фасады, качественные лифты, продуманный ландшафтный дизайн, современные детские и спортивные площадки, просторные входные группы с колясочными и помещениями для консьержа», — сказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Он подчеркнул, что покупателей также привлекает и локация. ЖК находится в развитом жилом районе одного из самых благополучных и комфортных городов Подмосковья: рядом расположены школы, детсады, поликлиника и многочисленные магазины. В пешей доступности — акватория Москвы-реки с благоустроенными пляжами.

Недалеко от жилого комплекса расположены станции МЦД-2 Красногорская и Павшино, а также остановка автобуса, на котором можно быстро добраться до станции метро «Тушинская». Рядом планируется открытие станций новой Рублево-Архангельской ветки метрополитена: линия пройдет через столичные районы Строгино и Хорошево-Мневники до станции метро «Шелепиха».

ГК «Гранель» является одной из крупнейших и динамично развивающихся девелоперских компаний, которая 30 лет работает на российском рынке и специализируется на строительстве ЖК и коммерческой недвижимости. В 2020 году компания вошла в перечень системообразующих компаний России.

На сегодняшний день портфель проектов ГК «Гранель» составляет 6,5 млн кв. м жилья и более 600 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. С начала своей деятельности в Московском регионе компания ввела в эксплуатацию свыше 2,2 млн кв. м жилья и более 100 тыс. кв. м социальной инфраструктуры, обеспечив квартирами более 50 тыс. российских семей.