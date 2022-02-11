РИАМО - 11 фев. В рамках работы в ГБУВ МО «Терветуправление №5» мобильного пункта искусственного осеменения крупного рогатого скота прошло около 100 выездов в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В частности, специалисты провели осеменение КРС, сделали животным УЗИ и диагностику стельности, а также оказали акушерско-гинекологическую и другие виды помощи.

Всего осеменено более 80 коров. Мобильный пункт оснащен высокотехнологичным оборудованием. Он осуществляет выезды по всей подконтрольной территории. Применяются самые современные методики искусственного осеменения.

На первую половину февраля уже принято порядка 10 заявок на искусственное осеменение.