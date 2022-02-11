РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Масленичные гуляния планируют провести 28 февраля на берегу Саввинского пруда в подмосковной Балашихе по просьбе жителей, о точном времени праздника будет известно позднее, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий провел прием жителей Балашихи и Реутова. Жительница микрорайона Саввино Мария Стародубцева вышла с инициативой празднования Широкой Масленицы на берегу Саввинского пруда. Она отметила, что в прошлом году областной депутат также поддержал их обращение и был организован хороший праздник.

«Жителям очень понравилось, тем более наш берег сейчас благоустроен – есть дорожки, освещение, качели. Важно, чтобы жизнь на этой территории кипела. Будет жизнь – будет и продолжение благоустройства», - сказала Стародубцева.

Парламентарий поддержал инициативу горожан и подчеркнул, что Масленицу на пруду проведут вместе с сельским центром культуры и досуга «Рассвет».

«Предлагаю открыть масленичную неделю как раз нашим праздником 28 февраля, чтобы жители потом могли погулять и на общегородской Масленице. О времени праздника дополнительно дадим информацию в социальных сетях», - уточнил Ефимов.

Еще один заявитель Андрей Пучков с улицы Пушкина, 6Б рассказал, что в прошлом году жителям дома обещали установить камеру подъездного наблюдения, но работы до сих пор не выполнены.

Ефимов сообщил, что уточнит адресный список в администрации Балашихи уже установленных камер и планы на 2022 год и доведет информацию до жителей.

«Безопасный город» - одна из важнейших программ, которая активно реализуется. Установка камер в подъездах улучшит безопасность жителей. Там, где системы видеофиксации смонтированы, преступления раскрываются в считанные часы. Задача – не только поставить камеру, но и проинформировать горожан об этом через ТОСы, УК», - сказал депутат.

Пенсионерка Наталья Бродова рассказала о пожаре, который полностью уничтожил ее квартиру в октябре прошлого года на улице Лесные Поляны. Администрация Балашихи выделила маневренное жилье для погорелицы на полгода. При этом женщина не знает, кто будет делать ремонт в ее муниципальной квартире – такие работы на пенсию ей не потянуть.

Ефимов сообщил заявительнице, что направит запрос в администрацию, а со своей стороны выделит ей материальную помощь.

Еще два обращения, которые депутат взял на личный контроль, касались оказания помощи девочке-инвалиду, проживающей в мкр. Керамик, и протечки стены в новостройке на улице Калинина.